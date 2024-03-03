الدعم السريع يتهم الجيش السوداني بإحراق البلاد

صرّح عمّار الصديق، عضو المجلس الاستشاري الخارجي لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن قوات الدعم السريع لا تقصف المدن السكنية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأحد، عن الصديق، أن قوات الدعم السريع لا تملك سلاحا ثقيلا لفعل هذا، موضحا أن قوات الجيش السوداني هي من تقصف المدن، التي اتهمها أيضا بتجنيد أطفال بينما دفَع الاتهام ذاته عن قوات حميدتي.

ويشار إلى أن فولكر تورك، مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد ذكر في بيان أن مكتبه تلقى تقارير تفيد بتجنيد "قوات الدعم السريع" لمئات الأطفال في إقليم دارفور، وهو ما فعله الجيش السوداني أيضا شرقي البلاد.

وشدد المفوض الأممي على أن هذه الممارسات "تشكّل انتهاكا صارخا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة"، مضيفا أن "هناك أيضا مخاوف حقيقية من أن يؤدّي تسليح المدنيين في السودان إلى تشكيل ميليشيا مدنيّة مسلحة غير خاضعة لرقابة محددة، مما يزيد من فرص انزلاق السودان إلى دوامة حرب أهلية طويلة الأمد".