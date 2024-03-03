ختام أعمال قوافل امراض العيون بالبحر الأحمر

اختتمت أعمال القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون بالبحر الأحمر التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع شركة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية وقوافل ابن البلد الخيرية والتى استمرت على مدار 4 ايام.

وقامت القافلة الطبية على مدار 4 أيام بتوقيع الكشف الطبي علي 1314 حاله بمدن الغردقة والقصير وسفاجا في امراض العيون حيث قدمت «نظارات - مقاس النظر - فحص قاع العين - الفحص الخارجي»،

تأتى هذه القوافل فى إطار توجيهات اللواء عمر حنفي محافظ البحر الاحمر و الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر و الدكتور عمر عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الاحمر لمتابعه اعمال القافلة الطبية وتوفير كافه الخدمات الصحيه والكشف الطبي علي المواطنين وإرشادات للمترددين على القافلة خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والحساسية المفرطة فضلًا عن رسائل توعوية حول أمراض العيون، إلى جانب تحويل الحالات المستحقة جراحات إلى المستشفى.

بالإضافة إلى تحديد حالات لعمل عمليات المياه الزرقاء والمياه البيضاء، وصرف أدوية للمواطنين مجانًا.

وقال علي محمد منسق القوافل الطبيه بالمحافظه بان القافله قدمت افضل الخدمات الطبيه والرعايه الصحيه للمواطنين مع تقديم خالص الشكر لجميع الطاقم الطبي والمساعدين الادارين

وفريق التنظيم

