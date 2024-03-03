فـ 3 ولايات.. ترامب يكتسح الجميع ويقترب من مواجهة بايدن

حقق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فوزا ساحقا في المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري في ولايات ميسوري وميشيجان وأيداهو، وهزم منافسته الوحيدة، السفيرة السابقة بالأمم المتحدة نيكي هيلي، بفارق كبير في الولايات الثلاث.

وفاز ترامب بجميع المندوبين الجمهوريين البالغ عددهم 54 المندوبين المتاحين في ميسوري، بالإضافة إلى جميع المندوبين الـ39 يوم السبت في المؤتمرات الحزبية في مقاطعة ميشيجان. غضافة إلى المندوبين الـ12 الذين فاز بهم ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ميشيجان يوم الثلاثاء.

واكتسح ترمب أيضًا جميع المندوبين الـ32 في ولاية أيداهو.

وجعلت هذه الانتصارات ترامب أقرب إلى ضمان ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024، حيث أصبح لديه الآن 247 مندوبًا، مقارنة بـ24 مندوبًا لهيلي.

وستكون المنافسة التالية هي التجمع الحزبي للحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا، اليوم الأحد، يليها يوم الثلاثاء الكبير في 5 مارس، حيث ستجري الانتخابات التمهيدية في 16 ولاية وساموا الأميركية.

ومن المتوقع أن يحسم ترامب الترشيح قريبا، إذ يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين. ومن المرجح أن يواجه الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر المرتقبة، التي يترشح فيها بايدن لولاية ثانية.

ويواجه بايدن الكثير من الانتقادات من حزبه بسبب تعامله مع الصراع بين إسرائيل وغزة، وكذلك الاقتصاد والوباء، بخلاف كبر سنه الذي أصبح الملف الأسخن في الأسابيع الماضية.