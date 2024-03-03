نجم فرنسا السابق يتحدث عن تجربة موديست مع الأهلي

تحدث الفرنسي فلوران مالودا نجم تشيلسي الإنجليزي ووادي دجلة السابق عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي صباح اليوم الاحد عن احتراف مواطنه أنتوني موديست مع الاهلي وصداقاته بعدد من لاعبي الكرة المصرية على هامش فترته لعبه السابقة في مصر.

وقال نجم تشيلسي الأسبق خلال تصريحاته:

- انضمام موديست إلى الأهلي؟ لقد تفاجأت... فهي صفقة جيدة للأهلي، اللاعب كان أمامه العديد من الخيارات وكان لاعبا ناجحا خصوصا في الدوري الألماني، أعرفه عندما كان في فرنسا هو لاعب جيد جدا ويعمل على إظهار موهبته، وأعتقد أن اختياره للانضمام لناد تاريخي مثل الأهلي يعد تحديا كبيرا له، وأتمنى له التوفيق وأن يحصل على العديد من البطولات، وأن يلهم العديد من اللاعبين للقدوم إلى مصر.

ووواصل- صديقي عصام الحضري أيضا ونحن ما زلنا منخرطين في كرة القدم... أتمنى أن أجد الوقت لمقابلتهم وأن نصنع مشروعا لنحقق حلما في كرة القدم ونعمل أكاديمية، أسباب كثيرة تدفعني للعودة.

- أنا لا أتابع الكثير من مباريات الدوري المصري ولكنني أتابع مباريات دوري أبطال إفريقيا... الأهلي أو كأس السوبر في كل مرة يلعب في الإمارات، ومؤخرا زيارة الزمالك إلى أبو ظبي ودبي لخوض البطولة الودية... في كل مرة أتابع مباريات الأندية المصرية، وكذلك مباريات المنتخب المصري في إفريقيا... أتباع الكرة المصرية بشكل ولكن لا أمتلك الفرصة لمتابعة مباريات الدوري المصري.