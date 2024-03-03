ديربي مانشستر يحسم مصير تين هاج

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقترب المدرب الهولندي إريك تين هاج من الرحيل عن قلعة الشياطين في "اليونايتد" بعد النتائج السيئة مؤخرا، وهو ما جعلت إدارة النادي الإنجليزي تبحث عن البديل استعدادا لرحيل هاج.

ويبدو أن دان أشوورث المدير الرياضي لمانشستر يونايتد، بدأ عمله مبكرا، رغم أنه لم يتم تعيينه رسميا، مع استمرار المفاوضات مع ناديه الحالي نيوكاسل يونايتد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن أشوورث التقى في اجتماع سري مع مدرب تشيلسي السابق جراهام بوتر، لبحث إمكانية خلافة مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج.

ويعتبر بوتر المرشح المفضل للمالك الشريك في مانشستر يونايتد، السير جيم راتكليف ومعاونه السير ديفيد برايلسفورد، ليصبح مدرب الفريق في حال تم الاستغناء عن تين هاج.

وعمل أشوورث وبوتر معا بشكل وثيق في برايتون، وحققا نجاحا لافتا، بعدما حولا الفريق إلى "حصان أسود" في الكرة الإنجليزية.

ورفض بوتر، الذي أقيل من منصبه كمدرب لتشيلسي في أبريل الماضي، بعد 6 أشهر فقط من توليه المسؤولية، العديد من العروض في الآونة الأخيرة.

ويعتبر راتكليف من أشد المعجبين بمدرب برايتون السابق، وحاول إقناعه بتولي تدريب نيس الفرنسي الذي يملكه.

ويخضع أشوورث، لإجازة إجبارية في نيوكاسل، حيث ما يزال يونايتد يحاول إبرام صفقة تعويض، لكن نيوكاسل يطالب بضعف المبلغ المعروض والبالغ 10 ملايين جنيه إسترليني.

اليونايتد بدون مدافعين أمام السيتي

ديربي مانشستر

ومن جانبه، اعترف إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إنه يجب عليه أن يحل "اللغز" قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هاري ماجوير انضم إلى لوك شاو وليساندرو ماترينيز وتيريل مالاسيا وآرون فان بيساكا، في قائمة الغائبين بسبب الإصابات.

ويتوقع أن يعتمد تين هاج على نفس التشكيل الذي فاز على نوتينجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال تين هاج للموقع الرسمي لناديه: "علينا أن نحل اللغز لأننا مازلنا نفتقد للظهيرين. مازلنا نفتقد للاعبي خط الوسط المدافعين".

وأضاف: "لذلك يجب أن نكون مبدعين ولكن أعتقد أن هذا بإمكاننا. يوم الأربعاء، أظهرنا أن بإمكاننا فعل هذا، إذا وضعنا الخطة الصحيحة".

وتابع: "لكن الأهم من هذا إذا كان لدينا هذا الشغف، والطموح، والرغبة والعزيمة للفوز بالمباراة، سنكون قادرين على فعل هذا".