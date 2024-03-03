الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ختام الدورة التدريبية للفروسية بقيادة الإنجليزي مايكل ويتيكر

جانب من الدورة الأولى
جانب من الدورة الأولى للفروسية

اختتمت أمس السبت فعاليات الدورة التدريبية الفروسية والتي اقامها الاتحاد المصري والتي تولى قيادتها الانجليزي مايكل ويتيكر.

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براعم الفروسية تحت ١٠ أعوام.. الترتيب النهائي للمراكز الثلاثة الأولى بكأس مصر

وشهدت الدورة التي تقام خلال الفترة من يوم ٢٩ فبراير الي ٣ مارس مشاركة عدد كبير من الفرسان للاستفادة من الخبرات الواسعة للفارس العالمي " مايكل ويتيكر ".

يذكر أن الفارس العالمي ويتيكر من أهم رموز الفروسية على المستوى الدولي. 
كما حصل أيضا على ميدالية فضية أولمبية ، و 3 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية ببطولة أوروبا ، ميدالية فضية و 2 برونزية في كأس العالم و ميدالية برونزية في بطولة ألعاب الفروسية.

وجاءت مواعيد الدورات التدريبية على النحو التالي..
- الدورة الأولى : 29 فبراير الماضي و 1 مارس الجاري.
- الدورة الثانية : 2 و 3 مارس.

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