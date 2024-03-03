ختام الدورة التدريبية للفروسية بقيادة الإنجليزي مايكل ويتيكر

اختتمت أمس السبت فعاليات الدورة التدريبية الفروسية والتي اقامها الاتحاد المصري والتي تولى قيادتها الانجليزي مايكل ويتيكر.

وشهدت الدورة التي تقام خلال الفترة من يوم ٢٩ فبراير الي ٣ مارس مشاركة عدد كبير من الفرسان للاستفادة من الخبرات الواسعة للفارس العالمي " مايكل ويتيكر ".

يذكر أن الفارس العالمي ويتيكر من أهم رموز الفروسية على المستوى الدولي.

كما حصل أيضا على ميدالية فضية أولمبية ، و 3 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية ببطولة أوروبا ، ميدالية فضية و 2 برونزية في كأس العالم و ميدالية برونزية في بطولة ألعاب الفروسية.

وجاءت مواعيد الدورات التدريبية على النحو التالي..

- الدورة الأولى : 29 فبراير الماضي و 1 مارس الجاري.

- الدورة الثانية : 2 و 3 مارس.