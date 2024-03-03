الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اليوم ..الحكم في إعادة محاكمة متهم بخلية التجمع الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،  اليوم  الأحد،  حكمها في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية التجمع الأول".

اليوم ..الحكم في إعادة محاكمة متهم بخلية التجمع الأول

وكانت جهات التحقيق، أحالت المتهم مع آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتمويل الجماعة والترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعو للعنف.

وكشفت التحريات، قيام المتهمين بإعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان اسـتمرار، ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.

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