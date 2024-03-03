عشماوي ينتظر شقيقين أزهقا روح شخص في الخصوص |منطوق الحكم

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة،الستار علي واقعة قيام شقيقين و2 آخرين، متهمين بقتل شخص بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

بإحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل شخص .

الإتهامات الموجهة للمتهمين



وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢٤١٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، باتهام كل من: "أحمد م إ"٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون الخانكة القليوبية، و" محمود م إ" ٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون الخانكة، القليوبية وله محل إقامة آخر العزبة البيضاء المرج القاهرة، و"حسن ر ع" وشهرته حسن السني، و"أسامة ص إ" وشهرته أسامة الحرز، لأنهم في يوم ١٢/ ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه “كريم ب” بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر وأسلحة بيضاء، وتجسيدًا لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا.

وتابع أمر الإحالة إنهم ما إن ظفروا به حتى باغتوه بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء أستقرت بجسده وأطلقوا عيارا ناريا من السلاح المار بيانه لإرهابه، وشل مقاومته قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشتخن فرد خرطوش) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات.