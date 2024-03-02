الترجي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

فاز الترجي التونسي على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

أحرز ياسين مرياح لاعب فريق الترجي التونسي هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح فريقه ليتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

بينما أكد فريق بيترو أتلتيكو صدارته بعد الفوز اليوم على النجم الساحلي بهدفين نظيفين.

الترجي إلى ربع النهائي:

بهذا الفوز تأهل الترجي التونسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة، خلف بيترو أتلتيكو الانجولي المتصدر ب12 نقطة، فيما ظل الهلال السوداني ثالثا برصيد 5 نقاط ليودع البطولة مع النجم الساحلي صاحب المركز الأخير ب4 نقاط.