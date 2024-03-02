اختناق طالب ثانوي أثناء الاستحمام بالفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه بسبب الاختناق جراء استنشاق بخار الماء بسبب سخان المياه، داخل حمام الشقة مقر سكنه بمدينه دمو بدائرة مركز الفيوم ، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مناظرة الجثة

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغً باستقبال مستشفى التامين الصحي، شاب يدعي" حازم احمد علاء 19سنة ، جثة هامدة، وتم مناظرة الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية .

وتبين من التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي بدائرة مركز الفيوم ، بأنه خلال الاستحمام تعرض الشاب لاختناق بسبب استنشاق بخار الماء وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



