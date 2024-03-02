حركة تنقلات مفاجئة وتغييرات واسعة بأحياء الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حركة تنقلات جديدة طبقا لقراراً حمل رقم 101 لسنة 2024، بإجراء حركة تغييرات واسعة تطال 10 قيادات فى المحافظة ، بينهم 5 سيدات، ليكون من بين التغييرات تكليف اثنين بالعمل فى وظيفة رؤساء أحياء .

ونص القرار على تكليف رشا شوقى عبدالرازق، بالعمل فى وظيفة سكرتير حى غرب الاسكندرية، ويحيى زكريا ابراهيم، للعمل فى وظيفة رئيس حى العامرية ثان، وناهد خيرى محمد، للعمل فى وظيفة مدير عام المركز النموذجى للخدمات ، وزينب السيد ناصف، للعمل فى وظيفة رئيس حى وسط.

كما تضمن قرار المحافظ ، تكليف رضا محمد السيد، للعمل فى وظيفة سكرتير عام حى العامرية ثان، وإسلام جمعة عبدالحميد، للعمل فى وظيفة سكرتير حى المنتزه ثان، واميل لطفى سعيد، فى وظيفة مدير ادارة الرقابة والرصد البيئى، وايمان جابر جادالله، للعمل بالإدارة العامة للموارد البشرية ، الديوان العام، لحين التوزيع، وحميد سلومة معفن، للعمل داخل حى غرب.وتضمنت القرار استمرار تكليف عزة سعد حسن، للعمل فى وظيفة رئيس جهاز الاشرافي للمحافظة، المفوض بادارة موقع مشروع تطوير ميدان محطة مصر