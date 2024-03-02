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السبت 02 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قيس السعدي "زيبق" القسام المُطارد من الاحتلال.. ينجو من جديد

قيس السعدي
قيس السعدي

قالت مصادر فلسطينية، إن الأجهزة الأمنية حاولت اعتقال المطارد من كتائب القسام قيس السعدي، وقد تمكن من الانسحاب رغم إصابته.

قيس السعدي، واحد من مجاهدي كتائب القسام، بعد سنوات من محاولات القبض عليه أو اغتياله لانتمائه للمقاومة الفلسطينية، تم اعتقاله في 2017، ثم أطلق سراحه عام 2021، ويسعى جيش الاحتلال جاهدا لقتله بعد حرب طوفان الأقصي 7 أكتوبر 2023.

 

وحاول جيش الاحتلال أكثر من مرة اعتقال واغتيال قيس السعدي المطلوب الأول في إسرائيل ولكنه فشل، وهو أحد مجاهدي كتائب القسام في جنين.

عام 2015 قصفت قوات الاحتلال منزل المطارد قيس السعدي بالقذائف فى مخيم جين لكنه نجا. 

وعام 2017 اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

عام 2021 صدر قرار بإطلاق سراحه، ومنذ ذلك الوقت أصبح مٌطارد من جيش الاحتلال الذي حاول قتله أكثر من مرة.

 

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