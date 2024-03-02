إعتماد الإصدار الثاني لخطة سلامة ومأمونية المياه لمحطةالعزب الجديدة بالفيوم 

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم إعتماد اللجنة العليا للمياه برئاسة الدكتور وزير الصحة يوم 27 فبراير الماضى الإصدار الثاني لنظام إمداد محطة مياه شرب العزب الجديدة .

وأوضح" النجار" أهمية خطط سلامة ومأمونية المياه وما تمثله من منهج إدارة المخاطر كون تلك الخطط توفر الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان سلامة إمدادات مياه الشرب حيث تهدف من خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم نحو الوصول لأعلى جودة ممكنه وتحقيق الهدف العام الذى تسعى الشركة لتحقيقه وهو إستمرارية تقديم كوب مياه نظيف وصرف صحى أمن.

وفي سياق متصل أشارت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل إلى أن الشركة تستهدف استدامة مأمونية جميع نظم إمدادات المياه وتداول الصرف الصحي لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تطبيق أفضل طرق التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المياه وفقاً للمعايير العالمية .

وأوضح رئيس الشركة أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه حيث تصدر من خلال موافقة عدة جهات مختلفة وهم وزارة الصحة والسكان ، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

توسعات الصرف الصحى

ومن جهه اخرى تفقد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أعمال الهدم والازالة وإعادة بناء لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية كفر محفوظ بمركز طامية وذلك ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الاوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار التابع للاتحاد الاوروبي NIF وذلك بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة فاطمه عزت المشرف على محطات المعالجة والمهندس محمود عبدالله والمهندس احمد انور مدير عام المنطقة الشمالية والمهندس محمود زيدان مدير مركز طامية للتشغل والصيانه والمهندسة علياء محمد مدير محطة معالجة طامية والمهندس عمر ناصر نائب رئيس وحدة PIU للمشروع بالشركة والعقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامه والصحه المهنيه .

وأكد "النجار"أن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة كفر محفوظ تبلغ ٣٠٠٠ م٣/يوم، لخدمة قري كفر محفوظ بمركز طامية ، دوار جبله بمركز سنورس والعزب التابعة وتتكون المحطة من مدخل، وأحواض تهوية، وأحواض تلامس الكلور، وأحواض ترسيب نهائي تنفيذ شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية .