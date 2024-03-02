ضبط لحوم فاسدة وسلع غذائية منتهية الصلاحية بكفر الزيات

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ظهر اليوم حمله تفتيشية على السلاسل التجارية الكبرى و محلات السوبر ماركت والبقاله والجزاره وبدالي التموين بمركز ومدينة كفر الزيات ، يرافقه اللجنه المشكله من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ) .

كما تلقى محافظ الغربية تقريرا شاملا عن الحمله والتي اسفرت عن ، ١٢ محضر عدم حمل شهاده صحيه ساريه بالاضافة الي قيام مديرية الصحة بأخذ ١٤ عينه مختلفه لفحصها ،و ١٠ اخطارات للغلق .

وقامت الهيئه القومية لسلامة الغذاء بتحرير 5 محاضر اشتراطات ومحضر ضبط منتجات منتهية الصلاحية.



كما قامت مديرية التموين بضبط كمية وقدرها ٣٣كجم من مصنعات اللحوم والدواجن يظهر عليها علامات الفساد ومشتبه فى صلاحيتها باحد محلات الهايبر ماركت، ضبط كمية وقدرها ١٦كجم من اللحوم المفرومه والكبدة يظهر عليها علامات الفساد ومشتبه فى صلاحيتها باحد المطاعم، و تحرير عدد ٩ مخالفات عدم اعلان عن اسعار بيع المواد الغذائيه لمحلات بيع المواد الغذائيه و محضر عدم وجود شهادة صحيه لمحل بيع منتجات الالبان.

اما عن مباحث التموين فقامت بتحرير ١٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار ،٨ محاضر عدم حمل شهاده صحيه ، محضر لحوم بدون بيانات.

وقام مجلس ومدينة كفر الزيات بتحرير ٥ محاضر ادارة منشأه بدون ترخيص ، ٨ رخص تقنين اوضاع ، تحرير ١٠ محاضر إشغال طريق.

وأكد محافظ الغربية أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى الاستمرار في شن الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على كافة المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.