للمرة الخامسة.. نقل والدة منة فضالي للمستشفى

كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرض والدتها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى.

حيث كتبت منة فضالي عبر حسابها على الفيس بوك قائلة:"امي للمره الخامسه ربنا يقومك بسلامه يا امي".

منة فضالي ووالدتها

من ناحية أخري، كشفت الفنانة منة فضالي عن دعمها للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والقصف المستمر من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

حيث شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها على «إنستجرام» مجموعة من الصور لها وهي ترتدي الكوفية الفلسطيني وترفع علامة النصر، أثناء تواجدها في تركيا، وعلقت عليها قائلة: “فلسطين في القلب”.

وكانت نشرت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت الفنانة منة فضالي، مرتديه ليجن باللون الزيتي، ونسقت معه بلوفر باللون الأبيض مع جاكيت أنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

واعتمدت منة فضالي، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

وقررت الفنانة منة فضالي ترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

قصة جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر

سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.