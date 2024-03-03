وفد الإسكندرية ينظم دورات مجانية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا

تواصل اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الاسكندرية، الدورات المجانية لطلاب الجامعات و المعاهد العليا فى "الإضاءة وصناعة الفيديو فى السوشيال ميديا" يحاضر بالدورة ماجد ماهر مدير تصوير بكالوريوس تصوير سينمائي والحاصل علي عدة جوائز فى مهرجانات دولية للسينمافي التصوير و الإخراج لأفلام الوثائقية.

وينظم الدورات اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، بإشراف النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة العامة و السيد سعيد السكرتير العام للجنة.

و شهدت الدورات اقبال كبير بالمقر الرئيسى للوفد الكائن ٣٧شارع النبى دانيال بمحطة الرمل، و كان الوفد فى إطار خدمة "المجتمع السكندرى" نظم مجموعة كبيرة من الدورات و الورش التدريبية ،(بالمجان) لطلاب الجامعات و المعاهد العليا و المدارس من الشباب .

وياتي ذلك فى إطار (خدمة المجتمع) و الشباب من (أعضاء حزب الوفد) للتأهيل لفرص العمل يحاضر فى الدورات و الورش متخصصين من الجامعات و الاعلام و التلفزيون المصرى والتى تشمل إعداد الشباب للعمل مراسل بالاعلام و القنوات الفضائية و صناعة الفيديو و المونتاج و التصوير الاحترافي، و التعامل مع السوشيال ميديا ، كما تشمل الدورات تعليم اللغة العربية و الانجليزية و ورش لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة و التسويق الالكتروني.



