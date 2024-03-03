الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

وفد الإسكندرية ينظم دورات مجانية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا

دورات مجانية لطلاب
دورات مجانية لطلاب الجامعات بمقر الوفد بالاسكندرية

تواصل اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الاسكندرية، الدورات المجانية لطلاب الجامعات و المعاهد العليا فى "الإضاءة وصناعة الفيديو فى السوشيال ميديا" يحاضر بالدورة ماجد ماهر مدير تصوير بكالوريوس تصوير سينمائي والحاصل علي عدة جوائز فى مهرجانات دولية للسينمافي التصوير و الإخراج لأفلام الوثائقية.

وينظم الدورات اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، بإشراف النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة العامة و السيد سعيد السكرتير العام للجنة.

و شهدت الدورات اقبال كبير بالمقر الرئيسى للوفد الكائن ٣٧شارع النبى دانيال بمحطة الرمل، و كان الوفد فى إطار خدمة "المجتمع السكندرى" نظم مجموعة كبيرة من الدورات و الورش التدريبية ،(بالمجان) لطلاب الجامعات و المعاهد العليا و المدارس من الشباب .

وياتي ذلك فى إطار (خدمة المجتمع) و الشباب من (أعضاء حزب الوفد) للتأهيل لفرص العمل  يحاضر فى الدورات و الورش متخصصين من الجامعات و الاعلام و التلفزيون المصرى  والتى تشمل إعداد الشباب للعمل مراسل بالاعلام و القنوات الفضائية و صناعة الفيديو و المونتاج و التصوير الاحترافي، و التعامل مع السوشيال ميديا ، كما تشمل الدورات تعليم اللغة العربية و الانجليزية و ورش لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة و التسويق الالكتروني.


 

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