القسام تنشر مشاهد لحظة تفجير منزل مفخخ بالجنود وتوجه رسالة لـ نتنياهو.. صور

عرضت كتائب القسام مشاهد تصدي قواتها، لجنود العدو الإسرائيلي المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وظهر في الفيديو، مشاهد مختلفة لاستهداف آليات الاحتلال وتفجيرها، كما تم تصوير لحظة تفجير منزل داخله جنود إسرائيليين.

وقال أحد المقاتلين في مقطع الفيديو نقول لنتنياهو الذي يريد تفكيك قواتنا إننا سوف نفكك قواتك وسوف نفكك عظامها وسنعيدهم إلى بلادهم في توابيت.

كما نشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف سرايا القدس لجنود العدو في "قلبة 22" شرق المقبرة الشرقية في جباليا بصاروخ موجه 107".