تأجيل محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب لاتهامها بسب وقذف منتج

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد السبت، محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب لاتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر في القضية رقم 2070 لسنة 2023 لجلسة 19 مارس للنطق بالحكم.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة «إنستجرام» عقب انتشار ذلك الفيديو.