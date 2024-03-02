استمرار حبس عصابة نشل المواطنين في مصر القديمة

قررت النيابة المختصة، تجديد حبس ٣ متهمين بسرقة متعلقات المواطنين في مصر القديمة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

في وقت سابق، أدلى متهم بالواقعة باعترافاته أمام جهات التحقيق، حيث تضمنت أقواله أنه قام بارتكاب ٦ وقائع سرقة عن طريق مغافلة المواطنين، وذلك بمعاونة ٢ من شركائه في وقائع السرقات.

كانت تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المُغافلة" وأقر بارتكابه (6) وقائع، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النيــة" (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه.