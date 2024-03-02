زياد السيسي يضمن ميدالية لمصر بكأس العالم لسلاح السيف بإيطاليا
نجح زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في مدينة بادورا في إيطاليا، خلال الفترة من 1 مارس وحتى 3 من نفس الشهر.
وتمكن زياد من الفوز على لاعب الولايات المتحدة "إلي ديرشويتز" بنتيجة 15-10 ليصل لنصف النهائي ويضمن ميدالية عالمية جديدة لمصر.
وكان زياد السيسي قد بدأ مشواره بالبطولة بمواجهة قوية أمام بطل إسبانيا "ياجو موران" وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 15-10 في دور الـ64 الرئيسي قبل أن يفوز على بطل أمريكا "ويليام موريل" بنتيجة 15-11 في دور الـ32.
وفي ثمن النهائي، فاز زياد على بطل المجر "أندراس سيزاتماري" بنتيجة 15-12 قبل أن يواصل تألقه ويفوز على "إلي ديشويتز" بطل أمريكا في ربع النهائي.
ويضم منتخب مصر كل من زياد السيسي وأدهم معتز و محمد عامر ومازن العربي، بالإضافة الفرنسي اينستت فينسنت المدير الفني للمنتخب، و د. يوسف حسن اخصائي علاج طبيعي، ويترأس البعثة المهندس خالد كابش عضو مجلس إدارة الاتحاد.