إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة –اسيوط

أصيب 9 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - اسيوط الغربي عند مدخل محمية وادي الريان، بدائرة مركز يوسف الصديق بالفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق بورود بلاغ لشرطة النجدة، بتلقي اشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- اسيوط الغربي باتجاه مدخل محمية وادي الريان، ووجود عدد من المصابين.

وعلي الفور انتقلت قوة الشرطه وتبين إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - اسيوط الغربي باتجاه مدخل محمية وادي الريان ووجود مصابين . ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 5 سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 5اشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق دار السلام - طامية الزراعي، بدائرة مركز طامية بالفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق مما أحدث إصاباتهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بتلقي اشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة اجرة على طريق قرية دار السلام - طاميه الزراعي بالقرب من قرية كفر محفوظ ، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص - فرحانه طه- 49 سنة مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، روحيه عبد العزيز 52 سنة مصاب بكسر في اليد اليمني، هاشم عيد 41 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عويس عيد 49 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عاشور رجب 44 سنة ، مصاب بتجمع دموي بالوجه وكدمات وسجاجات متفرقة بالجسم .

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 3 سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.