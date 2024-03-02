تخصص حشيش.. التحقيق مع عصابة ترويج المخدرات بحلوان

باشرت النيابة المختصة، التحقيق مع ٦ أشخاص في اتهامهم بتكوين تشكيلاً عصبياً للإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة حلوان.

كانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 6 عاطلين لإتجارهم في الحشيش المخدر، وأقر المتهمون بمزاوتهم لنشاط غير مشروع في تجارة المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على متهمين من العناصر الإجرامية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في تصنيع المواد المخدرة ،متخذين شقة في مدينة نصر وكرا لتصنيع المخدرات.

أقر المتهمان بجريمتهما وتصنيع العقاقير المخدرات ، إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة أول– ثالث مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكذا كمية كبيرة من العقاقير المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.