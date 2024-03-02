560 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية أولاد سيف

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة، اليوم السبت، أعمالها بالكشف على 560 حالة من أهالى قرية أولاد سيف مركز بلبيس بالشرقية، في العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الأطفال، العظام، القلب، الصدر، أورام الثدى»، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقد انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على ٤٥٠ حالة، وتم تحويل ١٢ حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى قيام كلية التمريض بالكشف على ١١٠ حالة ضمن حملة الكشف عن أمراض السكر والضغط ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية.

وقام أطباء طب الأسرة بعمل لقاءات مع سيدات القرية، حيث قاموا بنشر الوعي حول أمراض الثدي وطريقة الفحص الذاتي للكشف عنها، بالإضافة إلى الطرق السليمة لتنظيم الأسرة، حيث قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الأطباء المرافقين بعمل الفحوصات اللازمة للسيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قامت كلية الحقوق بعقد ندوة حول مكافحة الفساد، وكيفية مواجهته والجهات الرسمية المعنية بالتواصل مع المواطن، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح المسلمي عميد الكلية، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن طريقة التطريز على قماش الستان.

وقامت كلية التكنولوجيا والتنمية، بعقد ورشة عمل عن صناعة الصابون السائل في المنازل وذلك تحت رعاية الدكتور خالد محروس عميد الكلية، وقامت مديرية الطب البيطري بالقاء ندوة عن دور الطب البيطري في مساعدة المواطن في تربية الماشية بالإضافة إلى الكشف الحيوانات وتجريعها ورشها وصرف العلاج الخاص بهم بالمجان ، بالإضافة إلى قيام مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة عن نهي الدين عن الفساد والتعاون على البر والتقوى كما قام بالرد على جميع التساؤلات.