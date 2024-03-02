مصرع شخص فى حادث تصادم بشبرا الخيمة

لقى شاب مصرعه بحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفي ناصر التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السيارة وقائدها

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يف ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعي "عبد الله س"، 34 سنة، عامل.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي السيارة وقائدها.