المقاومة الإسلامية تقصف موقع مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:20 من بعد ظهر‎ ‎يوم السبت 02-03-2024 ‏مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما أطلقت المقاومة الإسلامية قبل ساعات، صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

وقال الإعلام العبري: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في "هار دوف"(مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).