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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الإسلامية تقصف موقع مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية

بوابة الوفد الإلكترونية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:20 من بعد ظهر‎ ‎يوم السبت 02-03-2024 ‏مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

 

كما أطلقت المقاومة الإسلامية قبل ساعات، صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

 

وقال الإعلام العبري: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في "هار دوف"(مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).

 

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