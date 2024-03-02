حجز تشكيل عصابي بعد اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز تشكيل عصابي على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة والنصب علي مدرس والاستيلاء علي أمواله بعد اتهام أحدهم أنه له القدرة علي تغير أمواله الي عملات اجنبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المبالغ المالية المضبوطه ، ومراجعة الكاميرات محل الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ من مدرس، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال تواجده داخل سيارة ملاكي قيادته بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مليون و500 ألف جنيه لمقابلة أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع فيس بوك، لتبديل المبلغ المالي بعملات أجنبية، فوجئ بحضور سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص وقاموا بإنزاله من سيارته مُدعين بأنهم رجال الشرطة، وقاموا باصطحابه داخل الميكروباص، والاستيلاء منه على المبلغ المالي وهاتفه محمول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم وضبط والسيارة المُستخدمة فـى الواقعة، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام أحدهم بإيهام المُبلغ بإمتلاكه عملات أجنبية، واتفق معه على تبديلها بالعملات المحلية وعقب وصول المجني عليه للمكان المُتفق عليه قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن مبلغ مليون ومائة ألف جنيه، وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة