إصابة شخصين إثر حريق شقة سكنية بحدائق أكتوبر

أصيب شخص وزوجته بحروق في حريق شقة سكنية بحدائق أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية في حدائق أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد قررت نيابة مدينة نصر، حبس مسجلي خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، حيث حولا المتهمين شقة لمخزن لتصنيع الأقراص المخدرة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية) باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمي شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة واتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.