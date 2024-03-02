تشغيل وحدة لتعبئة السكر بمصنع قوص جنوب قنا

إفتتح محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، اليوم السبت، وحدة تعبئة السكر بمصانع السكر بقوص جنوب قنا، كما إفتتح أيضا مصنع تعبئة الأكسجين والنتروجين بالمصنع.

قال المحافظ، إن وحدة تعبئة السكر تنتج 300 طن يوميًا كمرحلة أولي، ويتم توريدها للشرطة العامة للتجارة والتوزيع.

وبيّن المحافظ، أن إجمالي ما يتم توريده من مصنعي السكر بنجع حمادي وقوص، إلي الشركة العامة للتجارة والتوزيع، يبلغ 15 ألف طن شهريًا، بموجب تعاقد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

النيتروجين الطبي:

فى السياق ذاته قال اللواء عصام البديوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إن مصنع تعبئة الاكسجين والنيتروجين يقع علي مساحة ٣٣٠ متر مربع، وينتج ٣٠٠ متر مربع أكسجين و٣٠٠ متر مربع نيتروجين طبى وصناعى في اليوم.

وأضاف أن المصنع، يستفيد من إنتاجه مصانع شركة السكر، ومن المخطط التوسع لتغطية عدد من المصانع والشركات والجهات الخارجية.

وتأتي افتتاحات المشروعات الجديدة ضمن الاحتفالات بعيد قنا القومي، الذي يحل فى 3 مارس سنويًا، وهي ذكري انتصار أهالي قرية البارود على الحملة الفرنسية.

رافق المحافظ، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأحمد دراز رئيس مجلس إدارة الشركة التكاملية.

والكميائي حسن جابر محمد رئيس قطاعات مصانع سكر قوص، والدكتور قدرى الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.