ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية ( الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قاموا بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٥) محاضر مخالفة وضبط ( ٩ طن) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبده مجمدة ودواجن وهياكل دواجن وأسماك مجمدة وأسماك مملحة مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي بدأت أعمالها في ٢٧ يناير ٢٠٢٤م قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة خلال الأسبوع الرابع من الحملة بتحصين ( ١٨٧ ألف و ٦٠٦ ) رأس ماشية ما بين تحصين ( ١٠٣ ألف و ٣٧٧) رأس ماشـية للوقاية من مرض الجلد العقدى و( ٨٤ ألف و ٢٢٩ ) رأس ماشية للوقاية من مرض جدرى الأغنام وترقيم وتسجيل ( ٧٣٧٧) رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد (٢٣٣٦) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المُعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة مشتول السوق البيطرية قامت بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية السعيدية التابعة لإدارة مشتول السوق البيطرية وتوابعها و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى، وذلك بحضور كلاً من مدير إدارة مشتول السوق البيطرية، ورؤساء اقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والابيدميولوجى بإدارة مشتول السوق، وعدد كبير من القيادات التنفيذية و العلمية و الشعبية وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت قامت برش ( ٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٥٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية .

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.