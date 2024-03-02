محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفيرة رومانيا تعزيز التعاون في السياحة العلاجية

التقي اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أوليفيا تودرين سفيرة دولة رومانيا لدى مصر.

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية المصرية،

المقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال سبل وتعزيز التعاون في مجالات السياحة العلاجية، لما لرومانيا من خبرات في مجالات السياحة العلاجية والتدريب والصناعات الدوائية، و إدارة المنتجعات الاستشفائية .

من جانبها تقدمت سفيرة رومانيا بالشكر لمحافظ جنوب سيناء، الرئيس الشرفي للمؤتمر، مشيدة بحسن التنظيم للمؤتمر متمنية النجاح لمصر في هذا المجال.