موعد مباراة بوروسيا دورتموند ويونيون برلين في الدوري الألماني

يستعد فريق بروسيا دورتموند لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك ضد فريق يونيون برلين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني «2023-2024

موعد مباراة بروسيا دورتموند ويونيون برلين

يبدأ اللقاء الذي يجمع بروسيا دورتموند ويونيون برلين اليوم السبت، في الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع نادي بروسيا دورتموند في المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 وبفارق 40 نقطة كاملة عن صاحب الصدارة بايرن ليفركوزن.

شارك الجراد الأصفر في الدوري الألماني هذا الموسم في 23 لقاءً تمكن من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 8 مواجهات وتلقى 4 هزائم.

فيما يحتل يونيون برلين المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة فيما يحتل بايرن ميونخ الوصافة برصيد 53 نقطة، أما شتوتجارت فيحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة.