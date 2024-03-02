تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

أُقيم ظهر اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأحد بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع على أن يرتدي مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي فريق الهلال الليبي اللون الأزرق كاملاً ويرتدي حارس مرماه اللون الأسود كاملاً.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الهلال الليبي غدًا الأحد على ملعب استاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسىة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد ٨ نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم إتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد ١٠ نقاط والهلال الليبي صاحب المركز الثالث برصيد ٦ نقاط بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط.