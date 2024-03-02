إفتتاح مصنعين بمنطقة كلاحين قفط الصناعية جنوب قنا

إفتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، مصنعين بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق 3 مارس من كل عام.

قال المحافظ، إن مصنع سماد قنا المقام علي مساحة ٥.٥٤ متر مربع بحجم استثمارات بلغ ١٥ مليون جنية ويوفر ١٢ فرصة عمل مباشرة.

ونوه أن المصنع هو الأول الذي يحصل على رخصة تشغيل لإنتاج السماد العضوي؛ عقب استيفاء موافقات البحوث الزراعية للمنتجات قبل نزولها للسوق وتداولها بين المزارعين.

إنتاج أحد المصانع

افتتح مصنع عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية، والمقام علي مساحة ١٤٠٠ متر ، بحجم استثمارات بلغ مليون دولار ، يوفر ٧٥ فرصة عمل للشباب، و سيتم تصدير ٧٠٪؜ من إنتاج المصنع إلي الخارج.

وأضاف المحافظ ، أن القيادة السياسية تسعي جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى، و التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الإقتصاد القومى.

دعا المحافظ، رجال الأعمال إلى الإستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات إستثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمة المميزة بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير .

رافق المحافط، النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ والنائب أشرف أبوالفضل والنائب محمد الجبلاو عضوا مجلس النواب والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط.

ومحمد عزت مدير عام فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ومحمود سلوم مدير عام المنطقة الصناعية بكلاحين قفط ، وياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فقط، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الإستثمار والمناطق الصناعية