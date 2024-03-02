وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لغرب المحلة

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة غرب المحلة التعليمية، المقامة بمدرسة كوين أوف بيس التابعة للإدارة.

وحضر الفعاليات حضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومنى عطا، مدير عام إدارة غرب المحلة التعليمية، والدكتور هاني مجاهد، مدير عام إدارة شرق المحلة التعليمية، وممدوح عباس وكيل إدارة غرب المحلة،

وماهر المغربي، مدير الخدمات بغرب المحلة، و عمرو الرفاعي، مدير الخدمات بشرق المحلة، وأحمد سعد، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، والأستاذة عبير شرف، موجه أول التربية الرياضية بالإدارة، ولجنة التحكيم والتقييم من المديرية، برئاسة الدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، وإيمان غراب، موجه أول المديرية، والأستاذة مها شاهين، وإيمان الهمشري، وباسم فهمي، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

وبدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم ،ثم فقرة لرياض الأطفال لمدرسة الشهيد محمد فضل الله شامة بعنوان " صرخة وطن ".

استعرض رياضي لمدرسة كوين الخاصة للغات بعنوان " كلنا إيد واحدة"، ثم استعراض لمدرسة التربية الفكرية بعنوان " مين اللي قال "، ثم استعراض رياضي لمدرسة القديس أغسطينس ( الفرير ) بعنوان "الناجح يرفع ايده"، ثم استعراض رياضي لمدرسة كوين الخاصة للغات بعنوان " صعيدي" ، ثم عرض رياضي لمدرسة المعتمدية الثانوية التجارية بنات بعنوان "خير بلادي".

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير، للحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية، وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومقدما الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومدير عام إدارة غرب المحلة التعليمية وللتوجيه العام للتربية الرياضية، ولجميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين، والموجه الاول بالإدارة للمشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم الرائعة.