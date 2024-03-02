غداً.. جامعة الفيوم تنظم احتفالية يوم السينمائى الأول للأفلام القصيرة

تنظم جامعة الفيوم مهرجان بيوم السينمائي الأول للأفلام القصيرة والأنيميشن - والرحلة الثانية للاستكشاف والمغامرة للجوالين، وذلك على مستوى الجامعات المصرية، خلال الفترة 2 إلى 5 مارس الحالى وسيقام حفل الافتتاح غدا الأحد، في العاشرة صباحًا بالمكتبة المركزية.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مؤتمر كلية الطب بالفيوم

ومن جهه أخرى وفى وقت سابق شهد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع الذي تنظّمه الكلية تحت عنوان: الطرق الطبية الحديثة المستخدمة في التشخيص.

جاء من بحضور الدكتور محمود كمال عميد كلية الطب الأسبق، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هدير محمود وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، بمركز التدريب الإقليمي التابع لجامعة الفيوم على بحيرة قارون.

وأكّد الدكتور عرفة صبري حسن، أن كلية الطب باتت من أهم الصروح الطبية بمحافظة الفيوم، لدورها الأكاديمي المتعاظم يومًا بعد يوم، بالإضافة إلى المجهودات والخدمات الطبية المتطورة والتي تقدمها للمجتمع المحيط، متابعًا أن المؤتمرات فرصة لنقل الخبرات بين الأساتذة وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا، وأن الإيمان بالتعاون والإخلاص والعمل بروح الفريق يؤدي بالضرورة إلى الحصول على منتج وبحث علمي عالي المستوى.

وأوضح أن كلية الطب تشهد في الوقت الحالي التزايد المستمر في عدد المقيّدين بالدراسات العليا، والممنوحين للدرجات العلمية المختلفة والبحوث العلمية المنشورة، الأمر الذي يعكس المجهودات الواسعة النطاق من قِبَل الأساتذة؛ لتحقيق أعلى المستويات من الكفاءة والمهنية والاحترافية.

واشار الدكتور حمدي إبراهيم رئيس المؤتمر، أن الصحة والتعليم من أهم الخدمات ذات الجدارة الاجتماعية، وأن مهنة الطب من أسمى المهن وأقدس الرسائل.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على أحدث التطورات الطبية ونقل وتبادل المعارف؛ لتحقيق النهوض المنشود على مستويات التعليم الطبي والخدمة الصحية، وأن المؤتمر يضمّ عددًا من الجلسات لمناقشة الموضوعات التي من شأنها تخريج أطباء يتمتعون بالكفاءة والمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى تناول دور التكنولوجيا المتطورة في مجالات التدريس والتعلم والتشخيص والعلاج.