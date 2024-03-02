أبرزها نقص الألياف .. أخطاء غذائية تؤدي إلى سرطان القولون والمستقيم

وفقا لأخصائية الجهاز الهضمي ديليارا ليبيديفا، فإن بعض الأخطاء الغذائية تؤدي إلى تفاقم مشكلة إفراغ الأمعاء، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ويمكن أن يؤدي إفراغ الأمعاء بشكل غير منتظم إلى تقويض الصحة بشكل خطير، وقالت ليبيديفا إنه في هذه الحالة، تمتص الجدران المعوية الرطوبة من الكتل الراكدة، وتخترق معها السموم الجسم وقد تكون نتيجة ذلك هي التسمم الذاتي أو التسمم الذاتي.

وتحت تأثير السموم، يمكن أن يحدث التهاب، بالإضافة إلى خطر حدوث مثل هذه الأمراض الخطيرة مثل زيادة سرطان القولون والمستقيم.

بالإضافة إلى ذلك، يبدأ الجلد في المعاناة من الالتهاب والطفح الجلدي والحكة.

وتعتقد الطبيبة أن أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم حركة الأمعاء يرتبط بالأخطاء الغذائية وأدرجت هذه الأخطاء بمزيد من التفصيل:

نقص الألياف في النظام الغذائي اليومي

وجبات نادرة

سوء التغذية

استهلاك سائل غير كاف

تعاطي الكحول والكافيين

النشاط البدني منخفض للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت ليبيديفا، يمكن أن تحدث صعوبات في إفراغ الأمعاء مع ضعف جدار البطن الأمامي أو فيما يتعلق بالأدوية.