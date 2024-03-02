افتتاح معرض الوسائل التعليمية لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» بالشرقية

افتتح الدكتور السيد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، معرض الوسائل التعليمية للمشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» بمقر معهد التقوي التابع لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد ماضي، مدير التعليم النموذجي ومنسق المنطقة للمشروع، ومدير ووكيل الإدارة التعليمية.

وقال رئيس المنطقة، المعرض احتوى على مجموعة متميزة من المجسمات والوسائل التعليمية للمواد الدراسية كافة، والتي تم استخدامها في شرح الدروس التعليمية المقررة، بجانب استخدامها في تفعيل قيم وسلوك «أنا الراقي بأخلاقي» خلال العام الدراسى الجاري.

وأضاف أن المعروضات شملت مجموعة من الأنشطة قام التلاميذ بتنفيذها من المواد الخام الأساسية، بجانب تدوير بعض القطع وإعادة استخدامها.

يشار إلى أن المشروع التربوي« أنا الراقي بأخلاقي» يتضمن مجموعة من الفاعليات والأنشطة الطلابية المختلفة تستهدف مجموعة من القيم الأخلاقية، يتم تفعيلها بفقرات مختلفة ومتنوعة، عبر جدول زمني مُعتمد من قطاع المعاهد وذلك لتدعيم هذه القيم في وجدان الطلاب، كما تتضمن الفعاليات مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية، مثل: القصة والشعر والتعبير الفني.