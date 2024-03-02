متحف تل بسطا ينظم احتفالية غداً بمناسبة مرور 6 أعوام على افتتاحه

أعلن متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية، تنظيم احتفالية غداً الأحد، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 6 أعوام على افتتاحه، والذي يوافق 3 مارس من كل عام، تتضمن الإحتفالية تنظيم معرضين مؤقتين، وعدد من الأنشطة التعليمية والفنية ومجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية على مدار الأسبوع الأول والثاني من شهر مارس.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف، وتساهم أيضا في إثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الآثار.

ولفت إلى أن المتاحف تنمى روح الإنتماء الإجتماعى تجاه الوطن، فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية، مشيداً بدور متحف تل بسطا بالزقازيق في تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة، وإستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد.

وأوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ٦ أعوام على افتتاح متحف تل بسطا، والذي يوافق يوم ٣ مارس من كل عام، ينظم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف معرضين مؤقتين يستمران حتى نهاية شهر ابريل القادم.

وذكر أن المعرض الأول هو معرض أثري سيكون بعنوان (كنوز متحف تل بسطا) ويضم مجموعة من روائع المتحف من نتاج حفائر مدن وأقاليم محافظة الشرقية عبارة عن (مجموعة من الأواني الكانوبية لحفظ أحشاء المتوفي، قناع من الكارتوناج، مجموعة من لوحات الأفراد في مصر القديمة، مسند رأس من المرمر).

والمعرض الثاني سيكون بعنوان (لمسات فنية) ويضم مجموعة من نتاج الورش التعليمية والفنية التي قامت بها أقسام المتحف خلال عام ٢٠٢٣ .

ونوه إلى أن الاحتفالية ستتضمن تقديم مشهد تمثيلي بعنوان (طقسة إطلاق البخور)، يحاكي المصريين القدماء فضلاً عن قيام قسم البحث العلمى بالمتحف بتنظيم مجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية على مدار الأسبوع الأول والثاني من شهر مارس على هامش الإحتفال بذكرى مرور ٦ أعوام على افتتاح المعرض.

وأضاف مدير متحف تل بسطا أن المتحف يستقبل الزوار وراغبي حضور الإحتفال غداً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، والدخول بحجز تذكرة قيمتها للمصريين (خمسة جنيهات للطلبة، عشرة جنيهات للكبار).

ويشار إلى أن متحف تل بسطا تم إفتتاحه عام 2018 على مساحة 2000م وهو عبارة عن جزأين، الجزء الأول من المتحف هو عبارة عن مبنى يضم ١٤ فاترينة، وعدداً من القطع الأثرية ٥٩٩ معروض و١٢٦١ مخزون وهى نتاج حفائر محافظة الشرقية وبالأخص المنطقة الأثرية بتل بسطا، والجزء الثانى هو متحف مفتوح وهي حديقة متحفية مكشوفة، مزودة بخدمات، كافتيريا لخدمة الزائرين، بازارات، قاعة تهيئة مرئية، موقف انتظار سيارات وأتوبيسات، دورات مياه للزوار.