رابط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024

وظائف خالية 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف، وشروط التقدم، للتعاقد مع 1000 شخص في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.

ويبحث العديد عن فرص عمل مناسبة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الأوقاف لهذه الوظائف.

شروط مسابقة وظائف وزارة الأوقاف

أن يكون المتقدم مصري الجنسية المصرية.

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

أن لا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما

أن يكون خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين، والتقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

أن يجتاز المتقدم الامتحانات، والتدريبات المقررة بمعرفة الوزارة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات

رابط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

بدء استقبال راغبي التقديم على وظائف وزارة الأوقاف بداية من أمس الجمعة الموافق 1 مارس، ويتم فتح باب التقديم حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إتاحة التقديم على المسابقة من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، وذلك من خلال الضغط هنــــا.