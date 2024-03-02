رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بمبنى كنيسة الغردقة

احتفلت الطائفة الإنجيلية بالغردقة بإفتتاح الكنيسة الثانية بالغردقة،

وشهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، حفل افتتاح مقر الكنيسة الإنجيلية بتقسيم القضاة بالغردقة بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والمستشار العسكرى، ولفيف من القيادات الدينية و الإدارية والتنفيذية بالمحافظة .

ونقل سليمان، تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر للقس اندرية ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس بشير راعي الكنيسة وشعب الكنيسة، معرباً عن سعادته في المشاركة في هذه الاحتفالية الرائعة معلنا دور الدولة الهام فى بناء المساجد والكنائس لأنها بيوت لله يُذكر فيها ويُرفع اسم الله، وهذه البيوت - المساجد والكنائس – تساهم في إعداد المواطن الصالح وتساهم في تنشئة المواطنة القوية.

ترأس الاحتفال القس أندريه ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية مقدما التهنئة لشعب الكنيسة معربا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في افتتاح الكنيسة، كما قدم التهنئة للقس بشير راعي الكنيسة مشيرا الى دوره الهام ومجهود جميع القائمين علي تشييد الكنيسة بهذا الشكل الرائع.

وجاء في كلمته أن الكنيسه عنوان للرحمة وليست مجرد دعوة دينية ولكن دورها هو بث روح التعاون بين اطياف المجتمع وبث الرحمة بين الناس و عدم الفرز وتقسيم البشر هى أهم وصايا السيد المسيح وقبول الجميع دون تمييز، مؤكدا بأن الخدمة الحقيقة هي مساعدة الناس والمحتاجين أولًا".

ووجه اندريه الشكر للدولة المصرية عامة واللواء عمرو حنفي خاصة مشيدا بدوره البارز في تذليل كافة العقبات لخروج الكنيسة بهذا الشكل مؤكدا على تحركات الدولة المصرية على كل الأصعدة وبخاصة الصعيد الاقتصادي، واتخاذ خطوات تحقق للاقتصاد المصري تعافيه وازدهاره، وهو ما يثبت أن مصر دومًا قادرة على تخطي أي ظروف أو تحديات.