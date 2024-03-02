موعد اجتماع البنك المركزي 2024

اجتماع البنك المركزى 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الاجتماع القادم للبنك المركزى لمعرفة أسعار الفائدة سواء كانت بالتثبيت او بالزيادة

موعد اجتماع البنك المركزى 2024

ويأتى موعد الإجتماع الثانى للبنك المركزى المصرى حيث يكون يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 ، لمناقشة أسعار الفائدة سواء كانت بالتثبيت أو بالزيادة

أول اجتماع للبنك المركزى المصرى 2024

وعقدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال 2024، يوم الخميس الأول من فبراير 2024، حيث قررت رفع أسعار كل من عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة، وأسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك كانت بواقع 200 نقطة أساس، لكي يصل على الترتيب إلى حوالي 21.25%، 22.25% 21.75%.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 2024

نشر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى المواعيد المقررة لعقد إجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لهذا العام 2024 كالتالى :

اجتماع البنك المركزى الأول

عقدت لجنة السياسات المالية بالمركزى المصرى اجتماعها الأول لهذا العام فى 1 فبراير الحالى 2024.

اجتماع البنك المركزى الثاني

وحددت الإعلان الذى نشره موقع البنك المركزى المصرى موعد عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية وخصص له يوم 28 من مارس 2024.

اجتماع البنك المركزى الثالث

وبالنسبة للاجتماع الثالث للبنك المركزي سيأتي بتاريخ الاجتماع 23 من مايو 2024.

اجتماع البنك المركزى الرابع

ويعقد الاجتماع الرابع للجنة السياسات في عام 2024 بتاريخ 18 من يوليو 2024.

اجتماع البنك المركزى الخامس

وموعد انعقاد الاجتماع الخامس بالبنك المركزي كما أشار البيان سالف الذكر فيكون بتاريخ 5 من سبتمبر 2024.

اجتماع البنك المركزى السادس

ويعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية في يوم 17 من أكتوبر 2024 حسب منشور البنك المركزى المصرى.

اجتماع البنك المركزى السابع

أما بالنسبة للاجتماع السابع بلجنة السياسات النقدية فسيتم عقده بتاريخ 21 من نوفمبر 2024.

اجتماع البنك المركزى الثامن

و ينعقد الاجتماع الثامن وهو الاجتماع الأخير في عام 2024 للجنة السياسات النقدية وذلك بتاريخ 26 ديسمبر.