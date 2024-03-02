فحص 816 طالب بحملة الكشف عن الطفيليات المعوية لطلاب مدارس بالبحر الأحمر

قامت الهيئة العامة للتأمين الصحى - فرع البحر الأحمر - برئاسة الدكتور وليد محمد جمال مدير عام الفرع، بتنفيذ حملة للفحص المعملى لطلاب المدارس للكشف عن الطفيليات المعوية بكل مدارس المحافظة واعلن عن فحص ٨١٦ طالب خلال الثلاثة ايام الاولى للحملة ووجه وليد الشكر لتمريض المدارس للجهد المبذول في هذا الفحص وكل مايخص الصحة المدرسية داخل المدارس من تطعيمات والفحص الشامل ومبادرات رئيس الجمهورية

وأكدت الدكتورة ليلى عبد الفتاح مدير المكتب الفنى بالتأمين الصحى، أن الحملة تأتى نتيجة التعاون المشترك بين الفرع وفريق تمريض الصحة المدرسية ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر للوصول للنتائج المرجوة في اسرع وقت ممكن وبالدقة المطلوبة .

وأشارت الدكتورة فاتن فيكتور مدير الشئون الطبية بفرع التأمين الصحى، إلى أن الفحص يتم فى جميع مدارس المحافظة للصف الأول و الرابع الابتدائي والصف الاول الإعدادى والصف الاول الثانوى وذلك حرصا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب .

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة المتابعة المستمرة لابنائنا الطلاب والحفاظ على صحتهم لخلق جيل قوى قادر على مواجهة تحديات الحياة بصحة جيدة بعيدا عن الامراض والأوبئة .

وتم بدء أعمال فحص الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس بالتعاون مع فرع التأمين الصحي بالبحر الأحمر ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتور حاتم الدمياطي مدير إدارة الامراض المتوطنة والدكتورة عزة جاد مدير ادارة المعامل

وقام بمتابعة عملية الفحص دكتورة رشا زنفل مدير ادارة البلهارسيا والطفيليات المعوية

وتم تجميع عينات فحص التلاميذ

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بضرورة فحص جميع الطلاب المستهدفة حرصاً علي سلامتهم ونموهم بشكل طبيعي