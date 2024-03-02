بالتزامن مع عيد قنا القومي.. تشغيل وحدة الإسعاف الـ 66 جنوب المحافظة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن وحدة إسعاف نقادة؛ جنوب قنا، هي الوحدة الـ 66 على مستوي المحافظة، بإجمالي 113 سيارة إسعاف، بمدن وقري المحافظة.

افتتح المحافظ، اليوم السبت، بالتزامن مع ذكري عيد قنا القومي، الذي يحل فى 3 مارس سنويا، وحدة الإسعاف بالمدخل الصحراوي الغربي.

وإطلع المحافظ، عقب الافتتاح على وحدة الإسعاف وما تحتويه من أقسام وغرف للإقامة وأجهزة الإطفاء والطوارئ، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي حادث يقع على الطريق الصحراوي وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

افتتاح الوحدة

وبيّن المحافظ، أن الوحدة مقامه علي مساحة ٤٠٠ متر مربع، وتضم ٤ سيارات إسعاف مجهزة بأحدث اجهزة ومعدات الإسعافات الأولية كما تضم مجموعة من الأدوية اللازمة لحالات الطوارئ.

وأبرز ان تطوير مرفق الإسعاف بداية للوصول إلى مستوى صحي متميز من خلال سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى.

وأكد المحافظ،حرصه المستمر على توفير كافة سبل الدعم وتذليل كافة التحديات أمام أي عمل من شأنه تقديم خدمة للمواطنين والعمل علي راحتهم.

رافق المحافظ، الدكتور معمر عبد الهادي مدير عام إقليم جنوب الصعيد لهيئة الإسعاف المصرية، ونيافة الحبر الجليل بيمن مطران نقادة وقوص، والنائب حمدى سعد عضو مجلس النواب، والدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .