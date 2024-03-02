عشرات الشهداء والجرحى مع استمرار حرب الاحتلال على قطاع غزة

في اليوم الـ 148 على التوالي

استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم السبت، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الثامن والأربعين بعد المئة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات على المنازل في أحياء الزيتون، وتل الهوى، والصبرة، والدرج، بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات. كما أطلقت مدفعية الاحتلال أكثر من 6 قذائف صوب منازل المدنيين في تل الهوى، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح مُختلفة.

وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استشهد 3 أشخاص، وأصيب سبعة آخرون، في قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين، أثناء مُحاولتهم التقاط بعض الأعشاب، لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد رجلان، وأصيب 15 آخرون بجروح، بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الوسطى والشرقية.

وفي رفح، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشابورة، ما أدى إلى استشهاد عدة أشخاص، وإصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.

واشنطن: تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن هناك تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ميلر - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - إن إدارة الرئيس جو بايدن، تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة للسماح بإخراج الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية.. موضحا أن ما يدعم تفاؤل الرئيس بايدن، هو الخطوط العريضة للاتفاق الذي وضعته الإدارة الأمريكية خلال المفاوضات المستمرة.

وقد شهد الكونجرس الأمريكي - خلال الساعات الماضية - لقاء لمجموعة من النواب الديمقراطيين، انتهى إلى المطالبة بالضغط على جميع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة أكثر من أي وقت مضى.

قالت الصحة الفلسطينية، إننا استقبلنا وفدا من منظمة الصحة العالمية في مجمع الشفاء الطبي للاطلاع على الواقع الصحي الكارثي، مضيفا أن وفد الصحة العالمية التقى عددا من جرحى مجزرة شارع الرشيد، وناقشنا الاحتياجات الطبية الطارئة للمستشفيات والمراكز الصحية شمال غزة.