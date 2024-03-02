فعاليات روحية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك..غدًا

تنظم كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بمنطقة الزمالك، غدًا الأحد، فعاليات روحية تعرف بـ"قداس الشركة المقدسة" بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا.

تقام الفعاليات وفق الطقوس الخاصة بالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بلغاتين الأولى اللهجة السودانية من الواحدة ظهرًا وباللهجة المصرية السابعة مساءً.

شهدت الكنيسة الأسقفية ، أمس زيارة وفد ألماني من مدرسة الصم التابعة للحكومة الألمانية تدعى "ماركوسالي Marcus Allee"، بمقر " وحدة الصم الأسقفية".

شهدت هذه الزيارة تبادل الخبرات بين وحدة الصم والمدرسة، وتطلع الوفد الزائر إلى فصول الصم بمختلف مراحلهم التعليميه، والفصول الترفيهيه كالرسم والتخاطب والمشغولات اليدوية ومكتب ترجمة الكتاب المقدس بلغة الإشارة.

تخللت الزيارة ندوات من وحدة الصم والمدرسة، وقدم الوفد الألماني نبذة عن مدرستهم وعن وسيلة التدريس بها، إذ تم استعراض الفصول المخصصة للصم، كما زار الوفد للمتحف القبطي والسبع كنائس وجامع عمرو بن العاص، بالإضافة لعمل ورشة عمل تجمع بين الإشارات المصرية والألمانية وتصويرها، وذلك بوحدة الصم الأسقفية، جاء اللقاء بحضور القس كلمينت راعي كنيسة الصم بمصر القديمة، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية، وكلير غايس مستشار الصم بالكنيسة الأسقفية، وشيري نبيل مدير وحدة تعليم الصم.

تأسست وحدة تعليم الصم تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، عام ١٩٨٢م وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لعام ١٩٩٣م، وأصبحت تعرف بـ جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية.