الغربية تحصد المركز الثاني والثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالبة المثالية

حققت منطقة الغربية الأزهرية، المركزين الثاني والثامن على مستوى الجمهورية، فى مسابقة الطالبةالمثالية، الي جانب فوز طالبات معهد فتيات النصارية بإدارة كفر الزيات التعليمية بالمركز السابع أدبي في مسابقة أوائل الطالبات للشهادة الثانوية، والتي أقامتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، على مستوى الجمهورية.

وهنأ فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفضيلة الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب كلا من :

الطالبة مريم محمد الأباصيري، الفائزة بالمركز الثانى، والطالبة رحاب أحمد البنا، الفائزة بالمركز الثامن في مسابقة الطالبة المثالية، وطالبات معهد فتيات النصارية القسم الأدبي بإدارة كفر الزيات التعليمية لفوزهم بالمركز السابع، متمنيًا لهن دوام النجاح والتفوق.

وعبر فضيلته عن خالص تقديره لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، و اماني ابراهيم، مشرف النشاط، و عزة البنا وإدارات المعاهد على جهدهم ودعمهم الدائم للطلاب.