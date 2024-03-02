موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول ونوتنجهام الليلة

يترقب الكثير من الجمهور المحلي والعالمي، موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من العودة مرة أخري للمشاركة مع الريدز في المباريات المقبلة، وذلك بعد غيابه للإصابة منذ أسبوع.

ويعاني قائد منتخب مصر، من تجدد الإصابة التي لحقت به مؤخرا، بشد في العضلة الخلفية مع منتخب «الفراعنة»، خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا، وهي ما أبعدته عن المشاركة مع «الريدز»، أمس الأحد، أمام تشيلسي في نهائي كأس الربطة الإنجليزية.

وتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب في تصريحات خاصة للمؤتمر الصحفي الذى أقيم بالأمس قبل مواجهة نوتنجهام :" صلاح ليس جاهزًا لمباراة الغد ولكن من المتوقع عودته للمشاركة خلال الأسبوع القادم ".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - بوبي كلارك.

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو – إليوت