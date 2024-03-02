السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الجهاز: بيع محال تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمزاد العلني بالحي السكني الثالث

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أقيم بمقر جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مزاد علني لبيع 4 محال تجارية بمساحات تتراوح ما بين (33م2 : 95 م2 ) بموقع السوق التجارية بالمجاورة الثامنة D8 بالحي السكني الثالث R3، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، وممثلي الجهات المختصة.

txt

استغاثة لمحافظ الإسكندرية: اتحاد ملاك البرج يمنعي من دخول شقتي

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المحال المباعة بأنشطة ( مطعم/مشويات - سوبر ماركت - دراي كلين - كافيتريا)، مشيراً إلى أن أعلى سعر للمتر للمحل كان بنشاط سوبر ماركت.

وفي سياق متصل، قال المهندس شريف الشربيني، إنه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية تم توفير سيارتين لبيع المواد الغذائية المتنوعة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، وذلك لزيادة المعروض من السلع الغذائية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بأسعار مناسبة للجميع، والتي لاقت ترحاباً من المواطنين المقيمين ومرتادي المدينة، وذلك تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

 

 

 

 

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان"

أبرز الأنشطة المرتقبة بالمرقسية في الإسكندرية

خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه شهر مارس 2024

حصول كلية التمريض بجامعة القاهرة على الاعتماد الدولى من هيئة AHPGS الألمانية
الجريدة الورقية