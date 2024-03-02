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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان: تطبيق منظومة جديدة للإعلانات بالطرق العامة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تطبيق منظومة جديدة للإعلانات بالطرق العامة بالمدن الجديدة، باستخدام أحدث النظم الإلكترونية، بهدف الحوكمة، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية، وذلك في إطار حرص الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المستمر، نحو التحول الرقمي والحوكمة لتسهيل جميع خدماتها.

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وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الإعلانات بالمدن الجديدة، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، مشيراً إلى أنه سيتم طرح مزايدات لحق الإعلانات بطريقة إلكترونية، لتحقيق الشفافية والمنافسة العادلة بين المعلنين.

وفى السياق ذاته، تم عقد اجتماع موسع لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولى قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، حيث تم الانتهاء من الرصد المكاني والوصفي لجميع الإعلانات داخل المدن الجديدة، وتم رفع جميع الإعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسيتم تكويد جميع الإعلانات بالمدن الجديدة بنظام إلكتروني ونظام عيني، لتسهيل التعرف عليها ومتابعتها.

 

 

 

 

 

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