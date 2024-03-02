إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة

شهدت أسعار الدواجن البيضاء بأسواق الطيور الطازجة بمدن وقري البحيرة، صباح اليوم الإثنين 2 من شهر مارس 2024، ارتفاعًا بمقدار ثلاثة جنيهات للكيلو الواحد، حيث تراوحت الأسعار مابين 98 إلى 99 جنيهاً، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 111إلي 113جيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 133 إلى 135 جنيها للكيلو ، وأسعار وراك مابين 110 إلى 112 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البانية مابين 198 إلى 200جنيها للكيلو، وأسعار شيش مابين 198 إلى 200 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار فصوص مابين 198إلي 200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار شاورما مابين 198إلي200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار هياكل مابين 50 إلى 52 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار جناح مابين 70 إلى 72 جنيهاً للكيلو، وتراوحت أسعار كبد وقوانص مابين 120 إلى 122 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد صافي مابين 130 إلى 132جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 103 إلى 105جنيها للكيلو .